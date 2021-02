Een talentenjacht in 2017 in het Genkse C-Mine brengt Sihame El Kaouakibi opnieuw in de problemen. Voor dat event sloot haar vennootschap een contract van 33.000 euro af met de VRT, maar de politica zetelde daar op dat moment nog in de raad van bestuur.

De ene storm is nog niet gaan liggen of daar is de volgende al voor Sihame El Kaouakibi. Dit keer draait die rond Limburgz Finezt, een talentenjacht die op 26 februari 2017 plaatsvond in C-Mine in Genk ...