Horeca stelt plan voor om te heropenen op 1 april, met strenge voorwaarden voor zichzelf

Horeca Vlaanderen komt vlak voor het Overlegcomité van vrijdag met een plan om veilig de deuren te openen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. In het ‘Safe Spring’-plan staan strenge voorwaarden opgesteld die een bezoek aan een restaurant of café veilig zouden maken. Het doel? Openen op 1 april, en niet meer sluiten.

Geen enkele sector hulde zich de voorbije dagen in stilzwijgen, iedereen wil - in de laatste rechte lijn naar het Overlegcomité van vrijdag - nog snel een slag thuishalen. Of beter: een versoepeling thuishalen. Zo ook Horeca Vlaanderen. De sector komt met een uitgekiend plan om de deuren van restaurants en cafés te heropenen op 1 april.

Het legt zichzelf ook strenge voorwaarden op: enkel zittend consumeren, ten alle tijde mondmaskers dragen behalve wanneer je aan je eigen tafel zit, controle op luchtkwaliteit, contactregistratie, kleine gezelschappen met anderhalve meter tussen de tafels. Als de cijfers positief evalueren, hoopt Horeca Vlaanderen stapsgewijs te versoepelen met 1 juli als ‘dag van de bevrijding’.

Horeca Vlaanderens CEO Matthias De Caluwe Foto: BELGA

Gecontroleerde omgeving

Horeca Vlaanderens CEO Matthias De Caluwe ziet alleen maar voordelen. “Wanneer je kijkt naar het grootste raakvlak tussen 11 miljoen Belgen, kom je snel bij de horeca uit”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het zou voor veel Belgen een mentale opkikker zijn. Een simpele pannenkoek eten met je bubbel en een knuffelcontact of een pint kunnen pakken met je beste vriend.”

Decaluwe wijst ook naar de drukte die de voorbije dagen duidelijk te zien was in grootsteden als Gent en Antwerpen, maar bijvoorbeeld ook aan de kust, op treinen, in parken, … “Dat waren niet allemaal gezinnen of vaste bubbels, in een gecontroleerde omgeving kan zoiets beter.”

