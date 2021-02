Crisis bij Benfica, coach van Vertonghen windt zich op tijdens persconferentie: “Ik ben het beu”

Vanavond speelt Jan Vertonghen voor het eerst sinds zijn overstap van Tottenham naar Benfica in Engeland. Na de 1-1 in de heenmatch hoopt Benfica op een stunt om de crisis te verdrijven. Gisteravond kwamen supporters uit protest toeterend in hun auto’s op straat. Coach Jorge Jesus maakte zich kwaad op zijn persbabbel. “Ik ben de kritiek en de aanvallen op onze club beu”, zei hij.



Benfica beleeft een rotseizoen. In de competitie is het aan de slechtste reeks sinds 2007-2008 bezig, wat resulteert in een achterstand van vijftien punten op leider Sporting. Afgelopen weekend speelde Benfica nog 0-0 gelijk tegen degradatiekandidaat Farense. Vanavond krijgt het de kans om de crisis even te vergeten met een sterke prestatie op bezoek bij Arsenal (heen 1-1) in de 1/16de finales van de Europa League.

Rode Duivel Jan Vertonghen, die vorige zomer na acht seizoenen Tottenham naar Benfica trok, kan deels vrijgepleit worden. Hij is een vaste waarde achterin en vormt met Nicolas Otamendi het op een na beste centrale duo van de competitie (17 tegengoals in 20 wedstrijden). Vooral offensief hapert het.

Intussen is het onrustig bij de supporters. Ze hingen protest-spandoeken op aan het stadion en spraken gisteravond af om hun ongenoegen te uiten door toeterend langs het stadion te rijden. De politie kwam ter plekke om de situatie onder controle te houden. De supporters wijzen voorzitter Luís Filipe Vieira en coach Jorge Jesus met de vinger.

Die laatste reageerde bijzonder heftig op de persconferentie voor de match tegen Arsenal. “Ik ben niet van plan om Benfica te verlaten”, zei Jorge Jesus. “Ik voel me niet verantwoordelijk voor deze crisis. De spelers en de voorzitter treffen evenmin schuld. We ondervinden de gevolgen van de coronapandemie. Begin januari stonden we amper twee punten achter op Sporting. Maar na de wedstrijd tegen Porto (15 januari, red.) hadden we tien Covid-gevallen. Ik ben het beu de kritiek en aanvallen op Benfica beu. Onze club heeft affectie nodig.”

Benfica werd in januari zwaar getroffen door corona. Op een bepaald moment testten liefst tien spelers, onder wie Jan Vertonghen, positief. In Portugal is dat geen reden om wedstrijden uit te stellen.