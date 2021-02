Effectiviteit vaccin Pfizer/BioNTech nu ook voor het eerst in de praktijk aangetoond

De effectiviteit van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech is nu ook in de dagelijkse praktijk aangetoond, voordien was dat enkel bij klinische proeven. De eerste studie waarin is nagegaan welk effect de vaccins hebben gehad bij mensen wijst uit dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is. Ook na een eerste prik is het vaccin al voor 57 procent effectief.

Tot dusver waren de data over de effectiviteit van de coronavaccins afkomstig uit gecontroleerde proefomgevingen, waardoor er nog een zekere mate van onzekerheid was over hoe de effectiviteit zou uitpakken in de dagelijkse werkelijkheid.

Bij een recent onderzoek in Israël, waar de coronavaccinatiecampagne ongeveer twee maanden onderweg is, blijkt nu dat het toedienen van twee doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech het aantal symptomatische besmettingen met 94 procent doet dalen in alle leeftijdsgroepen. Voor het voorkomen van ernstige vormen van COVID-19 bedraagt de effectiviteit 92 procent, voor het voorkomen van sterfgevallen is het vaccin 87 procent effectief

Uit de studie, die werd afgenomen bij 1,2 miljoen mensen, kwam ook dat één dosis na twee weken het aantal gevallen al met 57 procent doet afnemen. “Dit is een significant effect”, klinkt het bij de onderzoekers.

De conclusies van de veldstudie liggen erg dichtbij de bevindingen van de proeven, die eind vorig jaar een effectiviteit van 95 procent uitwezen bij twee doses. “We zijn verrast omdat we hadden verwacht dat in de dagelijkse werkelijkheid, waar de koeling van de vaccins niet altijd perfect is en waar de populatie ouder en zieker is, de resultaten niet zo goed zouden zijn als in de gecontroleerde klinische proeven”, aldus Ran Balicer, een van de auteurs van de recentste studie.

Uit het onderzoek kan echter niet worden opgemaakt hoe effectief het vaccin is tegen andere, gemuteerde varianten van het coronavirus. De mutatie die in Zuid-Afrika is ontdekt zou namelijk voor een deel bestand zijn tegen vaccins.