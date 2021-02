Na vijf dagen onthullingen kent de meest recente reeks van Football Leaks vandaag een eindpunt. Praktijken van Mogi Bayat, Christophe Henrotay en vele anderen werden tegen het licht gehouden en uitvoerig beschreven. Wat is nu de impact van deze onthullingen? En wat moet er in de voetbalwereld veranderen? Voetbalredacteur Bart Lagae beantwoordt vanaf 12u30 al uw vragen in een heuse Facebook Live.