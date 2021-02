Dubieuze rode kaart tegen Real Madrid levert woeste tirade op over “verpeste” wedstrijd: “Het voetbal vermoordt zichzelf!”

Atalanta verloor woensdag de heenwedstrijd in de 1/8ste finales van de Champions League met 0-1 van Real Madrid. De Italianen stonden driekwart wedstrijd met een man minder na een vroege rode kaart voor Remo Freuler. Tot grote frustratie van trainer Gian Piero Gasperini, die na afloop geen spaander heel liet van scheidsrechter Tobias Stieler.

Vrijwel iedereen was het erover eens: de rode kaart voor Freuler voor een duw aan het adres van Ferland Mendy, de latere matchwinnaar, was best overdreven. Gasperini kon niets anders dan zijn frustratie uiten op de persconferentie na de wedstrijd.

“Die kerel heeft de hele wedstrijd verpest”, aldus de boze Italiaan. “Ook met elf man hadden we kunnen verliezen van Real, maar dan hadden we tenminste ons eigen spel kunnen spelen en er een wedstrijd van kunnen maken. Nu zitten we hier met een k*tgevoel omdat we niet de wedstrijd hebben mogen spelen waar we zo naar uitkeken. Die werd nu gewoon verknoeid door een fout die overmatig zwaar bestraft werd. We hadden hier zo lang op gewacht, in de Champions League spelen tegen een team als Real Madrid, en dan wordt het zo verpest.”

Volgens Gasperini zit het voetbal met een probleem. “Vorig seizoen draaide het allemaal om de regels rond handspel, welke werden aangepast. Nu zit je met een andere probleem. De neiging om blijkbaar iedere vorm van contact uit de sport te willen bannen. Het voetbal vermoordt zichzelf op deze manier. Dat ik een schorsing riskeer? Dat ze me maar voor een maand schorsen. Het voetbal pleegt zelfmoord. Het kan niet langer dat er scheidsrechters zijn die nooit zelf gespeeld hebben. En daardoor het verschil niet kennen tussen een duel en een fout. Dat ze dan ander werk zoeken!”