Engeland wil Wembley vullen met 90.000 fans tijdens EK-finale in juli

In oktober vorig jaar speelden de Rode Duivels in de Nations League nog voor een leeg Wembley. De Britse overheid hoopt het stadion voor de EK-finale op 11 juli volledig te kunnen vullen. Foto: BELGA

Spelen de Rode Duivels op 11 juli voor een vol Wembley de EK-finale? Engeland werkt alvast aan een plan om het stadion tegen dan met 90.000 supporters te vullen. De sleutel zou een app zijn die aangeeft wie al gevaccineerd is tegen Covid.

Terwijl de corona-pandemie nog volop woedt en de vaccinaties her en der vertraging oplopen, hoopt Engeland de EK-finale over 4,5 maanden voor een vol Wembley te spelen.

De sleutel zou de corona-app zijn van de National Health Service (NHS), de Britse Nationale Gezondheidsdienst. Volgens de Engelse krant The Sun wil de Britse overheid die uitbreiden met informatie over wie al gevaccineerd is en wie niet.

Intussen zal Groot-Brittannië extra onderzoek doen naar hoe het virus zich verspreidt in grote massa’s. Als de onderzoekers in april en mei zouden kunnen aantonen dat vaccinaties en intensieve testing de verspreiding van het virus beperken, wordt een drukke Britse sportzomer -cricket, Wimbledon en het EK voetbal- mét publiek misschien een optie.

Volgens Daily Mail zal begonnen worden met kleinschalige testing op sportevenementen gevolgd door een intensieve debriefing. Indien de conclusies positief zijn, zou telkens opgeschaald kunnen worden.

Brits premier Boris Johnson heeft maandag een draaiboek gepresenteerd om de corona-maatregelen terug te schroeven naarmate er meer Britten gevaccineerd zijn. Het vierstappenplan bevat het toelaten van 10.000 toeschouwers op grote evenementen vanaf 17 mei in stap 3 en volle bezetting vanaf 21 juni in stap 4.

Een vol Wembley tijdens de EK-finale op 11 juli zou het ultieme statement zijn dat Groot-Brittannië de coronacrisis goed aanpakt.