Bejaarde man komt om het leven bij zware woningbrand, vrouw kan wel worden gered: brandversnellers aangetroffen

Watermaal-Bosvoorde - In de Gaailaan in Watermaal-Bosvoorde is bij een zware brand donderdag een bejaarde man om het leven gekomen. De brand brak ’s ochtends vroeg uit en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Bij aankomst van de brandweer kenden de brandweerlui heel wat moeite om de deur open te beuken. Eens binnen werden de twee bewoners, een bejaard echtpaar, uit de vuurzee gehaald.

De man was er slecht aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Hij overleefde de brand echter niet. Zijn vrouw werd ter plaatse verzorgd en kwam er slechts met lichte rookvergiftiging van af.

Brandversnellers

Hoewel de brand snel onder controle was, is er heel wat schade in de woning. De gelijkvloerse verdieping brandde grotendeels uit. In de woning werden er brandversnellers aangetroffen wat wijst op kwaad opzet. Volgens onze informatie zou de man de brand zelf hebben aangestoken om zichzelf van het leven te beroven en ook zijn vrouw om het leven te brengen.

Het Brusselse parket bevestigt ondertussen het overlijden en heeft ook een wetsdokter ter plaatse gestuurd en een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de brand is volgens het parket nog lopende.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.