Overlegcomité vrijdag | De zorgwekkende redenen waarom de experts van de GEMS niet willen versoepelen: “Er is altijd een prijs te betalen”

Met meer mensen in de buitenlucht, in dit weer? Het is een van de agendapunten van het Overlegcomité van vrijdag. Maar de vergadering vindt plaats op een moment dat de cijfers weer sterk stijgen: plus 20 procent in het aantal besmettingen. De experts temperen daarom de verwachtingen. “Het is een grote menselijke behoefte om meer samen te komen, maar net dat is het grootste risico. Er sluipt een moeheid in, maar er is altijd een prijs te betalen.”