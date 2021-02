Leopold Lippens in alle sereniteit begraven, met laatste prachtige hulde aan ‘zijn’ stadhuis

Knokke-Heist - Een kleine week na zijn overlijden vond donderdagmorgen de uitvaartplechtigheid plaats van burgemeester graaf Leopold Lippens (79). Dat gebeurde in strikt familiale kring, al hield de rouwstoet ook nog een laatste keer halt aan het stadhuis van Knokke. Het eerbetoon van zijn schepencollege en de lokale politie werd zo de laatste zitting van Lippens.

De exacte details van de uitvaartplechtigheid werden op voorhand geheim gehouden om een volkstoeloop te voorkomen. In het bijzijn van zijn levenspartner, broer Maurice en zijn kinderen Valery, Julie en Justine kleinkinderen Léon, Julian, Yann en Zoé werd ook afscheid genomen van zijn stadhuis, waar al een portret hing als eerbetoon.

Ze werden er opgewacht door het schepencollege, waarnemend burgemeester Piet De Groote en de korpschef van de lokale politie, die de familie allen persoonlijk condoleerden. Een aantal toevallige passanten kon het gebeuren van dichtbij volgen. (Lees verder onder de foto)

Foto: Anne-Marie Maertens

“Met een prachtige bloemenkrans die aan de lijkwagen werd opgehangen en een beklijvende Last Post namen we definitief afscheid van onze burgervader. De sobere en ingetogen ceremonie werd afgerond met een lange ovatie gericht naar het rouwportret van de burgemeester dat op de pui van het stadhuis is aangebracht”, aldus het gemeentebestuur.

De trappen van het stadhuis blijven ondertussen versierd met een bebloemd wapenschild van het gemeentepersoneel, hartvormige kransen in crêpepapier van de badkarhouders en vrienden van het Zoute en nog een aantal andere bloemstukken. Donderdagavond wordt het zitje van Lippens tijdens de gemeenteraad, die verkort doorgaat, ook nog symbolisch leeg gelaten. (Lees verder onder de foto)

Leopold Lippens. Foto: IF

Vrijdag om klokslag 12 uur houdt heel Knokke-Heist een minuut stilte ter nagedachtenis van Lippens. Om 12.01 uur brengen de lokale politie, brandweer en andere hulpdiensten een eresaluut met loeiende sirenes. Ook alle kerkklokken in Knokke-Heist zullen dan luiden. Wanneer de coronacrisis achter de rug is, wordt nog een publiek herdenkingsmoment gepland.