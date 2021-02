Puma probeert Marcus Rashford na twaalf jaar weg te lokken bij Nike

Sportkleding- en schoenfabrikanten Puma en Nike vechten een strijd uit om Manchester United-ster Marcus Rashford. Zijn persoonlijke deal met Nike loopt immers af.

Puma sloeg vorig jaar al een enorme slag door Neymar na vijftien jaar los te weken bij Nike. Dit keer hoopt de Duitse sportschoenfabrikant hetzelfde te doen met Marcus Rashford, zo schrijft Daily Mail. Het zou opnieuw een opmerkelijke overstap zijn, want Rashford voetbalt al sinds zijn elfde exclusief op Nikes. Hij was twaalf jaar geleden de jongste voetballer ooit om een contract te tekenen bij de Amerikaanse sportkleding- en schoenenfabrikant.

De 23-jarige Engelse aanvaller is een gegeerd marketingproduct, want hij scoort niet alleen op het veld. Rashford zet zich actief in tegen armoede en hongersnood onder Britse kinderen. Daarom wordt verwacht dat naast Nike en Puma ook andere fabrikanten mee in de dans zullen springen om golden boy Rashford. Adidas is shirtsponsor van zijn team Manchester United.

Verder toont Puma ook concrete interesse in Raheem Sterling van Manchester City.