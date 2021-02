Prinses Latifa vraagt VK ontvoering zus Shamsa opnieuw te onderzoeken: “Ze wordt gedrogeerd, ze is net een zombie”

Prinses Latifa al-Maktoum, de dochter van de emir van Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd om een nieuw onderzoek op te starten naar de ontvoering van haar oudere zus prinses Shamsa. Dat meldt BBC, die inzage heeft gehad in een brief aan de politie in Cambridgeshire.

Beide prinsessen zijn naar verluidt tegen hun zin vanuit het buitenland teruggebracht naar hun thuisland na een ontsnappingspoging. Latifa stuurde eerder een noodkreet via uitgelekte videoboodschappen. Ze zei dat ze in opdracht van haar vader werd vastgehouden in een villa en dat ze vreesde voor haar leven.

Vrienden van Latifa zouden woensdag ook een handgeschreven brief uit 2019 hebben overhandigd aan de Britse autoriteiten. De prinses vraagt in de tekst om aandacht voor het lot van haar zus. Die is ruim twintig jaar geleden ontvoerd in het Verenigd Koninkrijk, volgens een Britse rechter in opdracht van haar vader.

Shamsa verdween na haar ontvoering in 2000 van de radar. Dit is een van de weinige foto’s van haar.

“Alles wat ik van jullie vraag, is om alsjeblieft aandacht te schenken aan deze zaak”, schreef prinses Latifa aan de Britse autoriteiten. “Dan zou ze haar vrijheid kunnen terugkrijgen.”

Ontsnapt met jetski

Op haar zestiende probeerde prinses Latifa voor het eerst uit de klauwen van haar vader en sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum te ontsnappen, maar aan de grens met Oman werd ze al onderschept. Op 24 februari 2018 deed ze een meer succesvolle poging: samen met een vriendin vluchtte ze weg op een jetski en zo raakte ze in internationale wateren. Maar na acht dagen werd het jacht waarop de twee verbleven overmeesterd door commando’s van de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien leeft prinses Latifa opnieuw in Dubai, waar ze wordt vastgehouden en continu bewaakt. Vanuit haar “villa-gevangenis” doken onlangs videobeelden op waarin de prinses getuigt over haar leven in constante quarantaine. De filmpjes stuurde ze zelf op, vanuit de badkamer, naar haar vriendin die destijds mee ontsnapte. Omdat het contact tussen de twee plots verbroken werd, sloeg die laatste alarm.

Prinses Shamsa al-Maktoum onderging een gelijkaardig lot. Ze bracht een deel van haar jeugd door in het Verenigd Koninkrijk, en schreef in 1999 teleurgesteld aan een neef dat ze van haar vader niet naar de universiteit mocht. “Hij vroeg me niet eens wat ik wilde. Hij zei gewoon nee”, stelde de prinses volgens de BBC. Ze vluchtte een jaar later weg van het landgoed van haar familie in het Engelse Surrey.

Mohamed bin Rashid al-Maktoum. Foto: EPA-EFE

Ook de vlucht van Shamsa duurde niet lang. Een team van haar vader vond haar drie weken later in Cambridge. Ze zou daarna met een helikopter naar Frankrijk zijn overgevlogen en vervolgens met een privéjet naar Dubai zijn gebracht. Latifa schrijft dat haar zus daar acht jaar zat opgesloten en daarna werd gedrogeerd met pillen. “Daardoor was ze net een zombie.”

De Britse politie stelde destijds ook al een onderzoek in, maar dat liep op niets uit. Een rechercheur mocht Shamsa telefonisch spreken, maar kreeg daarna geen toestemming om naar Dubai te gaan voor vervolgonderzoek.