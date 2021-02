Steven Defour heeft de liefde gevonden: Antwerpse barista verovert het hart van de ex-Rode Duivel

Steven Defour is van’t straat. De ex-Rode Duivel verloor zijn hart aan de Antwerpse Joke.

De 32-jarige Defour deelde op zijn Instagram enkele foto’s met Joke De Coninck. Zij is barista in de ‘Black & Yellow Coffee Bar’ op het Antwerpse Eilandje. Wie haar sociale media volgt, kan er niet naast: Joke is zot van koffie. En van Defour, dus.

Defour trouwde in 2011 met zijn jeugdliefde Irene Mbisdikis, maar dat huwelijk liep vrij snel op de klippen. In de zomer van 2016 werd hij vader van Ariana. Maar zijn relatie met mama Ornella Montagna stopte drie jaar later. Sindsdien was Defour vrijgezel, tot nu dus.