“Club Brugge werkt aan beursgang, als eerste Belgische voetbalclub”

Club Brugge zou voor de zomer op de beurs van Euronext Brussel willen noteren. Dat meldt zakenkrant De Tijd op basis van meerdere bronnen.

Het is nog onduidelijk of de beursgang via de verkoop van nieuwe of bestaande aandelen zal gebeuren, schrijft De Tijd. Momenteel is 85 procent van de aandelen in bezit van voorzitter Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert en bestuurder Jan Boone. Lokale ondernemers hebben de overige 15 procent in handen.

Club Brugge heeft volgens De Tijd enkele zakenbanken de opdracht gegeven om de beursgang te coördineren. Belfius, sponsor van de club, leidt het deel voor particulieren, maar ook institutionele beleggers zullen worden benaderd. De opbrengst zou gebruikt kunnen worden voor de financiering van een nieuw voetbalstadion.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub op de beurs worden. In het buitenland zijn clubs als Manchester United, Ajax Amsterdam, Juventus Turijn, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais al beursgenoteerd.