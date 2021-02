China ontkent anale coronatest te hebben gebruikt bij Amerikaanse diplomaten

De Verenigde Staten hebben bij China geprotesteerd omdat sommige diplomaten een anale coronatest moesten ondergaan. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Maar China ontkent donderdag dat die testen uitgevoerd worden bij diplomatiek personeel.

China is begin dit jaar gestart met het uitvoeren van anale coronatests. Die zijn volgens sommige wetenschappers nauwkeuriger dan uitstrijkjes uit de neus en keel, omdat sporen van het virus in het spijsverteringsstelsel langer terug te vinden zijn dan in de luchtwegen.

Volgens de Amerikaanse media Vice en Washington Post werden ook Amerikaanse diplomaten aan de test onderworpen. Vice citeert een bron binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens die bron heeft China aangegeven dat dit “per vergissing” gebeurde, aangezien diplomaten vrijgesteld zijn van een anale test.

Maar donderdag heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de berichten tegengesproken. “China heeft nooit van Amerikaanse diplomaten geëist dat zij zich onderwerpen aan anale staalname”, aldus de woordvoerder.

De anale testmethode is in principe verplicht voor internationale reizigers die bij hun aankomst in China in quarantaine worden geplaatst.