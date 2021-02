Saharastofwolk zorgt voor hoge concentraties fijn stof in de lucht

In de meetnetten van de drie gewesten worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De belangrijkste verklaring is de impact van een Saharastofwolk die sinds begin deze week op regelmatige tijdstippen in grote delen van Europa voor hoge fijnstofconcentraties zorgt. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) verwacht dat de fijnstofconcentraties nog minstens 24 uur verhoogd blijven.

De 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties zijn hoger dan 50 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen en Wallonië. Daarmee is de drempel overschreden om de bevolking te informeren.

Vooral in het noorden van het land worden erg hoge PM10-concentraties gemeten, met name in de provincies Limburg en Antwerpen. De meetpunten in Houthalen-Helchteren (95 µg/m³), Doel (99) en Antwerpen haven (87) tekenen voor de hoogste 24-uursgemiddelden. De PM2.5/PM10 verhouding is laag wat er op wijst dat het vooral de groffere fractie van het fijn stof verhoogd is. De belangrijkste verklaring is de impact van een stofwolk afkomstig uit de Noord-Afrikaanse woestijn die via zuidelijke luchtstromingen naar het noorden van Europa waait, aldus Ircel.

Vanaf vrijdag zullen de luchtstromingen meer noordelijk zijn en zullen de fijnstofconcentraties stilaan evolueren naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart-en vaatziekten enz.) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Door de kleine afmeting van fijnstofdeeltjes, een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter, kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.