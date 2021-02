Aldi roept salami terug vanwege salmonella

Supermarktketen Aldi roept in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) edelsalami van het merk Délifin terug. Tijdens een laboratoriumanalyse werd salmonella gedetecteerd in het product. Dat meldt Aldi donderdag.

Het gaat om plastic verpakkingen met edelsalami in schijfjes (150 gram) van het merk Délifin met lotnummers GUS164702 (1) 027, 029, 032, 034, 035, 040, 041, 042 en 043 en houdbaarheidsdata 14, 17, 20 en 21 maart 2021.

Klanten wordt gevraagd het product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel, waar het zal worden terugbetaald. Wie er toch van gegeten heeft en last heeft van koorts, buikkrampen of diarree, raadpleegt best zijn huisarts.

Voor meer inlichtingen kunnen klanten terecht bij de klantendienst via klantendienst@aldi.be.