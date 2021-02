Een paar versoepelingen, maar zeker niet te veel: dit stelt de federale regering morgen voor op het Overlegcomité

De federale regering trekt vrijdag naar het Overlegcomité met het voorstel om de buitenbubbel te vergroten, wellicht tot acht personen, en de studenten in het hoger onderwijs gemiddeld een dag per week contactonderwijs aan te bieden. Ook contactberoepen zouden weer aan de slag mogen. “Grotere versoepelingen zijn volgens de experts pas mogelijk in april en mei”, zei premier De Croo zopas in het parlement.

Het overlegcomité van vrijdag komt volgens de premier op een moeilijk moment. “Op een moment waarop we de lente en de vrijheid geroken hebben. Hoewel experten voor het eerst duidelijk aangegeven hebben dat versoepelingen in april mei haalbaar zijn, hebben ze ook gezegd dat we tijdens de maand maart bijzonder voorzichtig moeten blijven. Door nu ondoordachte beslissingen te nemen, zetten we dat perspectief op het spel. Dat is de toestand waarin we vandaag zitten”, zei De Croo.

De federale topministers zijn het woensdagavond in de kern alvast eens geworden om de buitenbubbel te vergroten. Momenteel mogen maximaal vier personen elkaar buiten ontmoeten, op voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden. Dat samenscholingsverbod wordt losser en de grens wordt wellicht gelegd op acht personen. Definitief afgeklopt is dat nog niet, maar het is wel het aantal dat tijdens de vergadering woensdagavond door de meeste ministers naar voren werd geschoven. Of die grotere buitenbubbel al kan vanaf 1 maart of pas vanaf 15 maart, was gisterenavond nog voer voor discussie.

Niet-essentiële contactberoepen

Daarnaast werd afgesproken om in het hoger onderwijs de studenten gemiddeld een dag per week, dus voor 20 procent van de tijd, contactonderwijs aan te bieden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde tien dagen geleden al vanaf 15 maart meer contactmomenten aan in het hoger onderwijs, als de cijfers gunstig blijven.

Eerder werd al beslist, en ook al opgenomen in het ministerieel besluit, dat de andere contactberoepen dan de kappers op 1 maart opnieuw de deuren mogen openen. Het gaat dan onder meer over de tattooshops en schoonheidssalons.

Een van de zaken waar vrijdag nog hard over gedebatteerd zal worden, is het verbod op niet-essentiële reizen en wanneer daar versoepelingen mogelijk zijn. “Ik heb er vertrouwen in dat we morgen verantwoorde beslissingen zullen kunnen nemen. Menselijke beslissingen ook. En vooral veilige”, aldus premier De Croo.

