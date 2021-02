Vijf om naar uit te kijken in het buitenland dit weekend: Tüchel wil nu ook Manchester United kloppen, Messi zint op wraak

Niet alleen in de Jupiler Pro League, ook in het buitenland staat er dit weekend weer heel wat lekkers op het menu. Ploeg in vorm Sevilla is klaar om een tweede uppercut op twee weken tijd uit te delen aan Barcelona, terwijl Chelsea onder zijn nieuwe coach Thomas Tüchel nog niet verloren heeft en het nu opneemt tegen Manchester United. Vijf matchen om naar uit te kijken.

1. Zaterdag, 16u15: Sevilla-Barcelona

Sevilla-Barcelona is een affiche tussen de nummers drie en vier in Spanje. Normaal gesproken zouden Lionel Messi en co. altijd favoriet zijn, maar Sevilla pakte in eigen land een indrukwekkende 28 op 30 en versloeg Barcelona twee weken geleden al met 2-0… in de halve finale van de Copa del Rey, waar komende woensdag de terugmatch van op het programma staat. Bij Sevilla is het uitkijken naar hun nieuwe talent voorin, de 23-jarige Marokkaan Youssef En-Nesyri.

2. Zondag, 14u30: PSV-Ajax

De Nederlandse topper tussen PSV Eindhoven en Ajax is meteen ook een antwoord op de vraag of het dit seizoen nog spannend kan worden in de Eredivisie. Wint de lampenclub, is het ‘ja’. Winnen de Amsterdammers, dan staat Ajax al negen punten voor. “Maar Ajax is al kampioen hoor, maak je geen zorgen. Ik woon in Eindhoven en proef elke dag de teneur bij de supporters en de mensen rondom PSV. Die hebben zich neergelegd bij het kampioenschap van Ajax”, zei ex-trainer Aad de Mos donderdagochtend bij Radio Veronica.

3. Zondag, 17u30: Chelsea-Manchester United

Dé topper van het weekend in de Engelse Premier League is zonder twijfel de match tussen Chelsea en Manchester United. De bezoekers staan tweede en kunnen het zich niet permitteren te verliezen - de achterstand op leider Manchester City bedraagt al tien punten. Alleen is Chelsea in prima doen sinds Thomas Tüchel er neerstreek.

Foto: ISOPIX

Onder de Duitser incasseerden The Blues slechts twee goals in acht matchen, wonnen ze zes keer en verloren ze nog niets. Op dinsdag gingen ze zelfs winnen bij leider in La Liga Atlético. Indien United niet kan winnen bij Chelsea, kan het Leicester van Rode Duivels Tielemans, Praet en Castagne de tweede plek overnemen. Op zondag om 13u spelen The Foxes tegen Arsenal.

4. Zondag, 20u45: AS Roma-AC Milan

Milan en Alexis Saelemaekers hebben wat goed te maken na het 0-3-oplawaai tegen Lukaku en Inter van vorige week, maar het tripje naar AS Roma - de nummer vier in de stand - kondigt zich allesbehalve als een plezierreisje aan. Bij de Romeinen maakt het jonge Spaanse talent Gonzalo Villar (22) tegenwoordig grote sier op het middenveld. De Romeinen hebben wel nog maar amper resultaten kunnen neerzetten tegen topteams. Als de Rossoneri niet kunnen winnen in de hoofdstad, moeten ze hun tweede plek virtueel aan Juventus laten.

5. Zondag, 21u: Marseille-Lyon

Een klassieker uit de oude doos in Frankrijk, waar het Lyon van Jason Denayer een bijzonder verhaal schrijft. Nadat het vorig seizoen de halve finale van de Champions League haalde, mocht het dit seizoen niet in Europa uitkomen omdat de Franse Ligue 1 - tot woede van hun voorzitter - werd stopgezet toen zij niet op een Europese plek stonden. Het nieuwe seizoen na de coronacrisis werd dramatisch begonnen: in oktober stond l’OL pas veertiende. Maar sinds trainer Rudi Garcia het trio Paqueta - Thiago Mendes - Houssem Aouar op het middenveld koppelde, zit de ploeg gebeiteld en heeft ze nog maar twee keer verloren tegenover 15 zeges, waaronder een 0-1 op het veld van PSG.