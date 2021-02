Politie spreekt van echte plaag: vanaf volgende week verbod op verkoop van lachgas aan minderjarigen

Geen lockdownfeestje zonder dat er lachgas wordt gevonden. De politie spreekt van een echte plaag. Daarom wordt de verkoop van die metalen patronen met roesmiddel vanaf volgende week verboden aan minderjarigen. Overtredingen kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf tot 6 maanden en een geldboete tot 3.000 euro.

Hoewel distikstofmonoxide een volkomen legaal product is dat al lang gebruikt wordt in de medische sector (voor zijn verdovende en pijnstillende eigenschappen) en in de levensmiddelenindustrie (spuitbusvullingen om onder meer slagroom te spuiten), wordt het steeds vaker als roesmiddel gebruikt. Bij zowat elk lockdownfeestje dat wordt stilgelegd, vindt de politie lege ampullen en soms zelfs grote flessen lachgas.

Heel wat steden en gemeenten schrijven al GAS-boetes uit voor de verkoop, het bezit en gebruik van lachgas. Maar vanaf volgende week wordt de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar bij wet verboden. Dat geldt ook voor de onlineverkoop. Websites moeten de nieuwe wet expliciet vermelden.

“Om dit verbod te waarborgen, mogen handelaars aan iedereen die deze ampullen wil kopen een bewijs vragen dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt”, zegt het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Voor overtredingen gelden vanaf 5 maart dezelfde sancties die gelden bij de niet-naleving van het verbod op verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen, namelijk boetes tot 3.000 euro en zelfs celstraffen tot 6 maanden.

Waarschuwing op patronen

Naast een verbod van de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar, zal er ook gewaarschuwd worden voor de gevaren van distikstofmonoxide bij inhaleren. Daarom moet vanaf februari volgend jaar op elke metalen patroon met lachgas duidelijk vermeld worden dat lachgas gevaarlijk is.