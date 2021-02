Met honderden in het park, hoe gevaarlijk is dat? “Buiten zitten op zich gaat je niet beschermen”

Het vele volk in het Stadspark in Leuven of het Sint-Pietersplein in Gent zorgt voor ongerustheid bij de virologen. Maar niet omwille van de grote aantallen, het zijn vooral de kleine groepjes waar ze zich zorgen over maken. “Mensen vergeten soms dat het niet is omdat je buiten zit, dat je elkaar niet kan besmetten”, zegt viroloog Steven Van Gucht.