Goed nieuws voor Belgen van Dortmund: revalidatie Axel Witsel “volledig op schema”, Thorgan Hazard klaar voor comeback

Dortmund-coach Edin Terzic had donderdag goed nieuws te melden tijdens zijn persbabbel. Axel Witsel, die in januari uitviel met een gescheurde achillespees, zit volgens Terzic helemaal op schema in zijn revalidatie. “Hij maakt stelselmatig vooruitgang en bevindt zich in de fase waar hij zou moeten zijn in zijn revalidatieproces”, legde Terzic uit. Voor Thorgan Hazard behoort een comeback komend weekend dan weer tot de mogelijkheden.

De 32-jarige Witsel herstelt van een scheur in de achillespees die hij begin januari opliep in de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig. Op 11 januari werd hij geopereerd en zijn inactiviteit werd op minstens enkele maanden geschat. Het EK voetbal (11 juni-11 juli) kwam zo in gevaar. Eind januari begon Witsel aan zijn revalidatie in Antwerpen in het centrum Move to Cure van Lieven Maesschalck.

Voor Thorgan Hazard is er al licht aan het einde van de tunnel. De 27-jarige buitenspeler hervatte dinsdag de groepstrainingen bij Dortmund en behoort mogelijk zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld al tot de wedstrijdselectie. Hazard sukkelt al sinds begin december met blessures. De spierblessure die hem sinds eind december aan de kant houdt, lijkt nu definitief verleden tijd. Vrijdag op de laatste training voor de wedstrijd volgt een ultieme test. Naast de Rode Duivel lijken ook doelman Roman Bürki en verdedigers Dan-Axel Zagadou en Lukasz Piszczek speelklaar te geraken.

Dortmund acteert al enkele maanden op een wisselvallig niveau in Duitsland en staat pas zesde in de Bundesliga.