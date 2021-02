Thierry Henry stopt om familiale redenen als coach van Montréal: “Ik wil mijn kinderen zien”

Thierry Henry legt zijn functie als coach van MLS-club CF Montréal om familiale redenen neer. Hij wil meer bij zijn kinderen in Londen zijn. De voormalige Franse topspits maakte het nieuws donderdag bekend, daags nadat Laurent Ciman aankondigde terug te keren naar het Canadese team om er assistent van Henry te worden.

“Het is met een zwaar gemoed dat ik deze boodschap schrijf”, opent de 43-jarige Henry zijn bericht. “Het voorbije jaar was voor mij persoonlijk extreem moeilijk. Door de wereldwijde pandemie kon ik mijn kinderen niet zien. Jammer genoeg zal het door de huidige beperkingen en het feit dat we opnieuw naar de VS moeten verhuizen voor meerdere maanden (minstens) niet anders zijn. Deze scheiding is voor mij en de kinderen een te grote struikelblok. Daarom moet ik met veel spijt de beslissing nemen terug te keren naar Londen en CF Montréal verlaten.”

Henry dankt fans, spelers en staf en verwijst in het bijzonder naar enkele personen bij wie Olivier Renard, de technisch directeur van de club. “We hadden een onmogelijk jaar samen en de play-offs halen met deze groep mensen is een ervaring die ik nooit zal vergeten. Iedereen bedankt om erbij te zijn op deze reis en ik wens jullie alle succes in de toekomst”, besluit Henry.

Op de website van Montréal omschrijft Renard het vertrek van Henry als “ongelukkig en vroegtijdig”, maar hij toont ook begrip. “Hij vertelde mij over zijn verlangen om weer bij zijn familie te zijn want de situatie was en blijft heel moeilijk voor hem en zijn gezin.”

Renard prijst Henry als mens en als coach. “Ik wil hem bedanken, allereerst als mens want hij toonde de spelers vorig jaar het voorbeeld door weg te zijn van zijn familie. Maar ik wil hem ook bedanken op sportief vlak voor wat we hebben opgebouwd sinds zijn komst. We wilden deze club optillen en we zitten op de goede weg.”

Volgens Renard is de zoektocht naar een nieuwe coach inmiddels ingezet.

Henry werd trainer van Montréal in november 2019. Daarvoor was hij assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels (augustus 2016-oktober 2018) en had hij Monaco kort onder zijn hoede (oktober 2018-januari 2019). In 2020 leidde hij Montréal voor het eerst sinds 2016 naar de play-offs. Montréal bereikte met hem ook de kwartfinales van de Concacaf Champions League.