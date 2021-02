Adecco na 20 jaar voor de rechter in Parijs wegens racisme

Na een gerechtelijke procedure van 20 jaar heeft het hof van beroep van Parijs donderdag de strafvervolging bevolen van de Zwitserse uitzendorganisatie Adecco. Twee voormalige directeurs worden aangeklaagd wegens discriminatie bij de werving van personeel, zo is donderdag uit gerechtelijke bronnen vernomen.

Een Parijse afdeling van Adecco, die gespecialiseerd is in hotels en restaurants, wordt ervan verdacht tussen 1999 en 2001 een ranglijst van kandidaten te hebben opgesteld met een code “PR IV” om gekleurde mensen aan te duiden.

Er werd in maart 2001 klacht ingediend door de vereniging SOS Racisme. Na een lange juridische strijd van 20 jaar heeft de onderzoekskamer van het hof van beroep in Parijs donderdag uiteindelijk bevolen dat het bedrijf Adecco en twee managers van het lokale agentschap, Mathieu Charbon en Olivier Poulin, worden doorverwezen naar een strafrechtbank.

“Eindelijk zullen we kunnen oordelen over een monsterlijk systeem van discriminatie”, vertelde Samuel Thomas, voorzitter van het Maison des Potes, dat zich samen SOS Racisme en voormalige uitzendkrachten burgerlijke partij heeft gesteld.

Een voormalige werknemer van Adecco tipte de antiracismevereniging over het bestaan van de code “PR IV”, die bedoeld was om kandidaten met een allochtone achtergrond aan te duiden. Bedrijven konden aan Adecco vragen om een BBR (Bleu-Blanc-Rouge, een verwijzing naar de Franse vlag) of “geen PR IV” te rekruteren.

“Dit is een overwinning tegen Adecco, dat 20 jaar lang alles in het werk heeft gesteld om te voorkomen dat deze zaak voor de rechter zou komen”, voegde Thomas, de voormalige vicevoorzitter van SOS Racisme die de rechtszaak heeft aangespannen, eraan toe.

Het zou niet de laatste keer zijn dat Adecco in opspraak kwam. In België kwam Adecco voor dezelfde praktijken in 2001 ook in opspraak. In België werd de code “BBB” (Blanc Bleu Belge, een verwijzing naar een Belgisch koeienras) gebruikt. Het duurde tot 2015 tot Adecco veroordeeld werd.

In 2016 toonden journalisten van RTBF in een reportage dat het bedrijf er nog steeds discriminerende praktijken op na hield.