Trump heeft zijn belastingaangiftes overgemaakt aan de openbaar aanklager van Manhattan

De openbaar aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, heeft maandag belastingaangiftes van gewezen Amerikaans president Donald Trump in zijn bezit gekregen. Dat heeft een woordvoerder van Vance donderdag meegedeeld. Een ultieme beroepsprocedure van Trump was eerder deze week door het Hooggerechtshof van de hand gewezen.

Openbaar aanklager Cyrus Vance denkt dat Trump met zijn ondernemingen onder meer belastingfraude heeft gepleegd. Vance wilde daarom belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen voor de periode 2011-2018 inzien. Het gaat vooral om documenten en aangiftes uit de tijd dat Trump actief was als vastgoedmagnaat, dus nog voor zijn periode als president.

In tegenstelling tot zijn voorgangers in het Witte Huis, had Trump als president nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken.