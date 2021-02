Lachaert: “Steunmechanisme zonnepanelen is niet voldoende”

Het huidige steunmechanisme voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter is niet voldoende. Dat zei Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bij Villa Politica op Eén.

“Ik denk dat de politiek collectief in de fout is gegaan, men moet niet naar één of twee mensen kijken”, zei Lachaert over het dossier van de terugdraaiende teller. “Wij trekken nu hard aan de kar. Mensen die nog geen digitale meter hebben, zullen nog extra tijd krijgen om over te schakelen.”

Maar wie wel al een digitale meter heeft, verdient nog extra ondersteuning, vindt de Open Vld-voorzitter. “Ik vind het steunmechanisme dat er tot hiertoe is niet voldoende. Dus wij gaan een extra compensatiemechanisme vinden, bijvoorbeeld voor de mensen die een warmtepomp hebben.”

Het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wijst erop dat de huidige regeling door de voltallige regering is goedgekeurd.