Geen bonus voor AB InBev-topman Brito

CEO Carlos Brio van bierreus AB InBev krijgt geen bonus voor boekjaar 2020. Dat meldt het bedrijf donderdag in het jaarverslag, dat het samen met de jaarcijfers publiceerde.

Net als de voorgaande jaren was een vast basisloon van 1,64 miljoen dollar gepland voor de Braziliaan. Maar omwille van de coronapandemie besliste het volledige topmanagement 20 procent van het loon af te staan voor de periode mei-december. Uiteindelijk komt er zo een vast salaris van 1,42 miljoen dollar of omgerekend 1,24 miljoen euro in 2020.

Daar blijft het grosso modo bij. Net als destijds voor boekjaar 2016 is er geen variabel luik van het loonbriefje. Ook de andere leden van het topmanagement krijgen geen bonus omwille van de doelstellingen voor 2020. De bierreus uit Leuven legt in het remuneratieverslag steevast uit dat de variabele verloning bepaald wordt door de bedrijfsprestaties.

Voor 2019 was er nog een variabele verloning van 2,61 miljoen euro voor Carlos Brito, waarvan de tweede schijf uitbetaald werd in maart 2020. De managers krijgen normaliter het variabele deel cash uitbetaald, maar worden aangezet om hiermee te investeren in AB InBev-aandelen, die ze dan enkele jaren moeten aanhouden. Daarbij krijgen ze 10 procent korting en per gekocht aandeel ook enkele gratis stuks.

Voorts zijn er nog verschillende andere elementen in de verloning van het topmanagement, onder meer aandelen in het kader van ‘incentives’ op de langere termijn.