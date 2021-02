Ook steinerscholen stappen naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe eindtermen

Na Katholiek Onderwijs Vlaanderen stappen ook de steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat schrijft de krant De Standaard en bevestigt Werner Govaerts van de Federatie Steinerscholen donderdag aan Belga.

De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Ze werden twee weken geleden goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Net als de katholieke onderwijskoepel hekelen de steinerscholen dat de eindtermen veel te uitgebreid zijn. “Alle 32 lesuren van de week zouden ermee gevuld zijn”, zegt Govaerts. “Wij vinden kennis ook belangrijk, maar er moeten verschillende visies aan bod kunnen komen en er moet een creatieve, kunstzinnige component aan zijn. Met deze eindtermen worden in de praktijk methodes als de onze uitgesloten.”

De steinerscholen hebben al een uitzondering op de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarover werd in april vorig jaar een akkoord bereikt met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Maar eigenlijk hebben we daar veel te veel toegevingen moeten doen”, vertelt Govaerts, “en dat wilden we geen tweede keer meemaken.”