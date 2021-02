Franz Beckenbauer gaat vrijuit bij fraudezaak rond WK 2006 (omdat feiten verjaard zijn)

De Duitse voetbalgrootheid Franz Beckenbauer hoeft niet te vrezen voor een straf bij een mogelijke fraudezaak rond het wereldkampioenschap voetbal van 2006. De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA meldde donderdag dat de zaak tegen hem en oud-bestuurders Theo Zwanziger en Horst R. Schmidt niet wordt voortgezet, omdat de feiten zijn verjaard.

Zwanziger en Schmidt, twee voormalige bestuursleden van de Duitse voetbalbond (DFB), zouden samen met de toenmalige Zwitserse FIFA-official Urs Linsi leden van een toezichthoudend orgaan van de Duitse voetbalbond (DFB) hebben misleid over het werkelijke doel van een betaling van 6,7 miljoen euro. Dat bedrag werd ingeschreven als bijdrage aan een cultureel evenement tijdens de Wereldbeker, een evenement dat echter nooit plaatsgevonden heeft.

Onderzoekers menen dat het geld in werkelijkheid een verborgen terugbetaling was via FIFA aan voormalig Adidas-baas Robert Louis-Dreyfus. Die had eerder een lening van 10 miljoen Zwitserse frank toegezegd aan het hoofd van het toenmalige organiserende comité van de Wereldbeker, Franz Beckenbauer. De Duitse krant Der Spiegel onthulde in 2015 dat het geheime fonds op vraag van Beckenbauer in 2000, het jaar waarin het WK toegewezen werd aan Duitsland, gespijsd werd door Louis-Dreyfus en gediend zou hebben om stemmen af te kopen voor de organisatie van het WK in 2006.

Rond dezelfde tijd werd een gelijkaardige som getransfereerd van een rekening op naam van Beckenbauer en zijn voormalige manager naar een bedrijf in Qatar, waarvan voormalig FIFA-functionaris Mohamed Bin Hammam eigenaar was.