Test Aankoop: “Ook andere mondmaskers mogelijk schadelijk voor gezondheid”

Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt donderdag in een persbericht dat niet enkel de maskers van het merk Avrox mogelijk schadelijk zijn. “Wanneer de regering het besluit neemt om maskers uit de handel te nemen omwille van de aanwezigheid van nanozilverdeeltjes en titaniumdioxide, vragen wij ons ernstig af waarom dit besluit niet van toepassing is op andere maskers die dezelfde bestanddelen bevatten”, klinkt het.

Naar aanleiding van de eerste coronagolf bestelde de regering miljoenen mondmaskers bij het Luxemburgse bedrijf Avrox, die vanaf juni gratis via de apothekers werden uitgedeeld. Donderdag bleek uit een advies van de Hoge Gezondheidsraad dat die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat ze kleine deeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke raadde aan om de mondmaskers van de overheid voorlopig niet te gebruiken.

Test Aankoop wijst erop dat ook tal van andere maskers zilverdeeltjes bevatten. Sinds het begin van de pandemie heeft de consumentenorganisatie de autoriteiten gevraagd om de nodige controles uit te voeren om de kwaliteit van maskers te garanderen. Uit analyses van Test Aankoop is gebleken dat heel wat mondmaskers, waaronder de pacsafe-maskers die te koop zijn bij AS Adventure, de DIM-maskers die beschikbaar zijn bij Di en de maskers van ThinkPink, niet aan de normen zouden voldoen.

De organisatie dringt er daarom bij de regering, en bij minister Vandenbroucke in het bijzonder, op aan om te zorgen voor duidelijkheid en strenge normen. “Wij vragen strenge normen voor de samenstelling van de maskers die in België verkocht worden, en duidelijke informatie voor de consumenten over de samenstelling, het gebruik en de veiligheid van de mondmaskers”, klinkt het.

Avrox zelf benadrukte dat zijn mondmaskers “volledig in overeenstemming zijn met alle nationale en Europese regelgeving”, en dat er nog geen enkel gezondheidsrisico is aangetoond. Ook het Luxemburgse bedrijf zei verbaasd te zijn dat andere stoffen mondmaskers, met dezelfde bestanddelen, niet getroffen worden door het advies van minister Vandenbroucke.

LEES OOK. Overheid deelt gratis mondmaskers niet meer uit: “mogelijk schadelijk voor gezondheid”