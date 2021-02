Makelaars schuiven zelf verrassende oplossing naar voor tegen wantoestanden: “Schaf de transfersommen af”

Pak de hoge transfercommissies aan door de hoge transferprijzen af te schaffen. Dat zegt Jesse De Preter, de makelaar van bondscoach Roberto Martinez en Rode Duivel Jason Denayer, na de nieuwe onthullingen in Football Leaks.

“Wat eigenlijk illegaal is aan een transfer, zijn de transferbedragen”, zegt De Preter. “In andere sectoren kunnen werknemers mits het betalen van een opzegvergoeding van werkgever veranderen. In het voetbal is dat niet zo. Dat komt door een politiek akkoord dat tot stand is gekomen na het arrest-Bosman. Clubs vreesden al hun spelers voor peanuts te verliezen en sloten een akkoord met de Europese Unie. Maar eigenlijk is dat tegen het arbeidsrecht.”

Ook Stijn Francis, de makelaar van spelers als Dries Mertens en Toby Alderweireld, ziet het afschaffen van de transfermarkt als een oplossing. “Tenminste in theorie. Want in de praktijk zullen de clubs dit nooit toelaten”, zegt Francis. “Zeker in België hangen clubs voor hun voortbestaan af van de transferbedragen.”

Zoveel mogelijk transparantie

Als alternatief pleit Francis voor zoveel mogelijk transparantie. “Het probleem in het voetbal is dat een makelaar voortdurend de belangen van een speler moet afwegen tegen de belangen van een club. Op die manier ontstaat een onevenwicht, waar gewiekste makelaars gebruik van maken. Om wantoestanden te vermijden moet je de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk laten werken. Pas als iedereen van alles op de hoogte is over de betalingen zullen spelers zien welke makelaars aan welke tarieven werken.”

De Preter heeft een wetsvoorstel geschreven dat in meer transparantie voorziet. “Ik pleit ook voor de oprichting van een beroepsorde die wettelijk bepaald is. Naar analogie met die van de dokters of advocaten. Makelaars die over de schreef gaan, kan je dan verbieden nog het beroep uit te oefenen.”