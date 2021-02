Het Vlaamse dorpje dat de zwaarste tol betaalde voor de oorlog, ook al is er nooit een bom gevallen

/ Tielt-Winge -

Een van de pijnlijkste oorlogswonden van ons land, het drama van Meensel-Kiezegem, is 76 jaar na de feiten weer opengereten. Centraal staat Friedrich Karl Berger, een van de laatste nazi’s die ­afgelopen week werd uitgeleverd aan Duitsland. “Het was een drama. De mannen in het dorp waren weg en niemand wist naar waar.”