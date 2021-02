Juventus boekt 113,7 miljoen euro verlies in eerste seizoenshelft

Juventus heeft donderdag haar financiële cijfers van de eerste helft van het seizoen voorgesteld. De Italiaanse kampioen leed tijdens het eerste semester van het seizoen 2020-2021 113,7 miljoen euro verlies. Het verzekerde wel dat de continuïteit van de club niet in het gedrang komt.

Vorig jaar op hetzelfde tijdstip, en zonder de huidige coronacrisis, registreerde de Oude Dame ook al 50,3 miljoen euro verlies. Dit jaar was er een omzetdaling van 64 miljoen euro en werd op de transfermarkt 55 miljoen euro verlies geleden. De daling in wedstrijdopbrengsten en merchandisinginkomsten bedraagt 39 miljoen euro.

De verliezen worden nog enigszins gecompenseerd door een stijging van de mediarechten met 27 miljoen euro. Die stijging kwam er omdat de club de voorbije zes maanden een hoger aantal wedstrijden moest spelen. Ook de omzetafdeling van Juventus zag “in de huidige moeilijke context” een licht positieve evolutie op het vlak van sponsoring en reclame-inkomsten. De inkomsten uit e-commerce stegen dan weer sterk, met zestig procent. Dat kon gedeeltelijk de onvermijdelijke terugval in verkoop in fysieke winkels compenseren. Het nettovermogen van de club bedraagt zo op dit moment 125,5 miljoen euro. Dat was op 30 juni vorig jaar nog 239,2 miljoen euro.