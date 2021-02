Spaanse politie pakt voortvluchtige Belg op die dierenarts probeerde te wurgen terwijl ze zijn hond euthanaseerde

Thierry S., een 55-jarige Belg die in 2016 werd veroordeeld tot 15 jaar cel maar sindsdien spoorloos was, is opgepakt in het Spaanse Malaga. De man probeerde in 2014 de vrouwelijke dierenarts te wurgen die hij gevraagd had om zijn hond te euthanaseren.

De man werd vorige week opgepakt in een hotelletje in Malaga na een tip. Eerst beweerde hij geen identiteitspapieren te hebben, maar uiteindelijk kon hij toch geïdentificeerd worden en bleek dat hij door ons land werd gezocht. Hij zal nu worden uitgeleverd aan de Belgische autoriteiten. Want Thierry S. moet hier nog een gevangenisstraf uitzitten voor poging moord. De correctionele rechtbank in Bergen veroordeelde hem in 2016 tot 15 jaar effectief.

De man uit Maurage, deelgemeente van La Louvière (Henegouwen) belde op 26 juni 2014 zijn dierenarts op. Het ging snel bergaf met zijn hond Zorba en hij vroeg dierenarts Nathalie M. of ze hem uit zijn lijden wilde verlossen. De vrouw kende hem want twee jaar eerder had ze het leven van het dier als eens gered na een ongeval.

Dierenarts Nathalie M. reed naar zijn huis waar hij een deken had klaar gelegd waarop ze de hond moest laten inslapen. Maar op het moment dat ze de naald in de voorpoot stak, legde S. plots een riem rond haar hals en probeerde haar te wurgen. Toen dat niet onmiddellijk lukte, bond hij haar aan de houtkachel vast. Aan zijn ex-vrouw vertelde hij dat hij een ongeval in scène ging zetten waarbij de dierenarts zou sterven. Want ze droeg nooit haar autogordel, klonk het.

Maar Nathalie M. liet zich niet zo maar doen en kon zichzelf bevrijden en hulp zoeken. Thierry S. werd aangehouden en een jaar later door de rechtbank in Bergen tot 15 jaar cel veroordeeld. De man, die in afwachting van zijn proces vrij was, verdween echter met de noorderzon. Nu, vijf jaar na zijn veroordeling, is hij eindelijk opgepakt in Spanje.