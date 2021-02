EUROPA LEAGUE. Ajax stoot door naar achtste finales, Jan Vertonghen en Dries Mertens uitgeschakeld

Naast de wedstrijden van de Belgische vertegenwoordigers stond er donderdagavond nog heel wat fraais op het programma in de Europa League. Een overzicht.

Ajax-Lille 2-1

Ajax heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Het won donderdagavond met 2-1 van Lille.Yazici maakte gelijk vanop de stip voor de Fransen, nadat Davy Klaassen de score al vroeg had geopend. In het absolute slot zorgde David Neres voor de winning goal. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd met 1-2.

Uitstekende steekbal van Saka, dito afwerking van @Aubameyang7! ???? pic.twitter.com/Ntzk35qUTk — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

Arsenal-Benfica 3-2

Jan Vertonghen en zijn Benfica zijn uitgeschakeld in de Europa League. Goals van Goncalves en Silva wisten de openingsgoal van Aubameyang weg. Via goals van Tierney en opnieuw Aubameyang voetbalde Arsenal zich alsnog naar de volgende ronde.

Voor dit soort vrije trappen werd de uitspraak 'in de winkelhaak' uitgevonden! ???? pic.twitter.com/Ko8mbc90e2 — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

Napoli-Granada 2-1

Napoli won zijn terugwedstrijd tegen Granada met 2-1, maar is toch uitgeschakeld. Dries Mertens – hersteld van zijn enkelblessure – vierde wel zijn terugkeer bij de Napolitanen. Hij viel 30 minuten voor tijd in, maar kon zijn team niet aan de kwalificatie helpen. Zielinski en Ruiz scoorden voor Napoli, Montoro was trefzeker voor Granada. De job van Napoli-coach Gennaro Gattuso hangt nu meer dan ooit aan een zijden draadje.

Hoffenheim-Molde 0-2

Shakhtar Donetsj-Maccabi Tel-Aviv 1-0

Villarreal-Salzburg 2-1