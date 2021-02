‘De Afvaller’ raakte op vijf maanden tijd 40 kilogram kwijt zonder operatie: “De bakkerin haar mond viel net niet open”

Ik wilde graag kunnen zeggen dat ik de volle 40 kilo lichter ben op de laatste dag van het rare jaar 2020, maar de waarheid heeft haar rechten. Het zijn er welgeteld 39,8. Hoewel ik in december ‘slechts’ vier kilo verlies, zweef ik op wolkjes. Niet zozeer omdat ik niet langer officieel zwaarlijvig ben, wel omdat ik me vlak voor oudjaar een volledig nieuwe garderobe bij elkaar heb geshopt. Het is effenaf bizar om mezelf te zien in nauw aansluitende T-shirts, modieus gecentreerde hemden en een strak leren vestje. Of in een trui die niet 3XL of 4XL is, maar gewoon XL, omdat zelfs XXL al te veel slobbert. Wat een kick!