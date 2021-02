Europa akkoord over vaccinatiepaspoort: “Tegen de zomer zou het er moeten zijn”

Alle Europese landen zien wel eten en drinken in een digitaal vaccinatiepaspoort, naar Israëlisch model. Wie zijn prikken heeft gehad, krijgt zo’n paspoort en kan weer op reis als voor corona. “Tegen de zomer zou het er moeten zijn”, zei Duits bondskanselier Angela Merkel na afloop van de top.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) bevestigt dat. Europa moet zich nu in eerste instantie bezighouden met het ontwikkelen van de technologie daarachter. Maar, zegt hij, zo’n systeem mag niet te snel ingevoerd worden. “Het is niet voor morgen. Op een moment dat amper 4 procent van de bevolking gevaccineerd is, moet je er niet aan beginnen. Zeker niet omdat de actieve bevolking, de mensen die op reis gaan, amper gevaccineerd is. Het is echt geen goed idee om dan zulke voorrechten te gaan toekennen.”

Het zijn vooral de toeristische landen die snel zo’n paspoort wilden. Oostenrijks kanselier Sebastian Kurz kwam met het idee op de proppen, zodat de skiërs snel hun weg terug zouden vinden naar de Alpen. Landen als Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Kroatië, Cyprus en Malta sprongen onmiddellijk mee op de kar. Maar er blijven nogal wat juridische angels om weg te werken. Je kunt niemand verplichten om een vaccin te nemen, is het dan discriminerend om mensen voorrechten te geven? En wat met het medisch beroepsgeheim?