Volgens Christophe Lycke heeft KV Oostende nog 13 punten nodig om Play-off 1 te halen: “Ik geloof er voluit in”

De competitie is ongemeend spannend, en dat speelt zowel in het voordeel als nadeel van KV Oostende. Toch gelooft schaduwcoach Christophe Lycke voluit in een historische deelname aan Play-off 1, al moet daarvoor alles meezitten. Volgens Lycke heeft Oostende nog minstens 13 punten nodig. “Maar ook Play-off 2 is een prachtprestatie. We waren de gedoodverfde degradatiekandidaat.”