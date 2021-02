Club Brugge baalt na uitschakeling: “Ze kregen maar één kans en die ging dan nog binnen ook”

Club Brugge is Europees uitgeschakeld en dat kwam hard aan bij Ruud Vormer en co.

“Ze hebben maar één kans gehad en die ging dan nog binnen ook”, reageerde de aanvoerder. “Tja, het was een mooie goal. Maar wij hebben ook te weinig kansen gecreëerd, het was niet goed genoeg. Natuurlijk maakten we een heel grote kans op de volgende ronde als we op volle sterkte konden spelen. Maar we hebben nu eenmaal al die coronagevallen, dat is geen excuus. Maar dit Kiev is geen slechte ploeg hoor, ze staan enorm goed. Maar uiteraard zat er veel meer in. We gaan nu voluit voor de Beker van België en de titel.”



Club heeft al een pak afwezigen en zag nu ook Bas Dost uitvallen. “Ja, hij had last van de hamstrings. dat is klote hé. Maar zondag tegen Gent spelen we gewoon met de spelers die beschikbaar zijn. We gaan gewoon door met voetballen.”

Mechele: “We misten onze creatieve spelers”

Ook Brandon Mechele was enorm teleurgesteld na de wedstrijd. “Volgens mij heeft Kiev maar één grote kans gehad. Eén onoplettendheid en het was bingo. Het is heel jammer om het zo weg te geven.”

Volgens de Brugse verdediger was het tegendoelpunt ook te vermijden. “Op zich was het wel een knappe goal, maar eigenlijk was ze makkelijk te verdedigen. Je moet je man volgen en dan gebeurt dat niet.”

Brugge miste heel wat spelers. “De belangrijke spelers die voor creativiteit zorgen zijn er niet. De jongens die hen hebben vervangen hebben hun best gedaan, maar je ziet toch dat er kwaliteitsverschil is. Het is jammer dat we zoveel spelers misten. Iedereen geloofde er wel in, maar het is heel spijtig om zo te verliezen”

Mechele blikte ook al vooruit op de wedstrijd van zondag tegen Gent. “Zondag tegen Gent is een heel belangrijke wedstrijd, we zullen zien wie er beschikbaar is. Op zich staan we ver voor in de competitie, maar we willen dat verder uitbreiden.”