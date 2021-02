Bondsvoorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert reageren op kritiek na Football Leaks: “We hebben wel al veel gedaan”

Specialist in fiscaliteit Michel Maus beweert dat er na de wantoestanden in operatie Propere Handen en nu weer de onthullingen in Football Leaks nog altijd niets is gebeurd. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat, broer van de in opspraak geraakte makelaar Mogi Bayat, en Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, spreken dit tegen.