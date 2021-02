Nooit zoveel goals gezien in de knock-outs in de Europa League – veertien stuks in twee duels – maar Antwerp ligt er wel uit. Na de 3-4-nederlaag op de Bosuil ging het 5-2 ten onder in Ibrox. Wat te onthouden?

1) Geknoei achterin aan de basis

In tegenstelling tot in de poules, waarin Antwerp maar vijf goals in zes matchen slikte, was het in de 1/16de finales tegen Rangers tweemaal opendeurdag. Beiranvand en ...