Geen Belgische vertegenwoordigers meer bij laatste zestien in de Europa League: dat kan ons land over enkele jaren zuur opbreken

Met Club Brugge sneuvelde donderdagavond de laatste Belgische vertegenwoordiger op het Europese toneel. De landskampioen en competitieleider, weliswaar zwaar gehavend door een corona-uitbraak en het uitvallen van Bas Dost, liep in de terugwedstrijd van de zestiende finales tegen Dinamo Kiev in het slot nog in het mes. Eerder op donderdag werd Antwerp reeds uitgeschakeld door Rangers.

Voor Club is het al het derde jaar op rij dat ze sneuvelen in de tweede ronde van de Europa League. De voorbije seizoenen bleken Manchester United en Red Bull Salzburg te sterk. Ook toen kwam blauw-zwart met een derde plaats uit de groepsfase van de Champions League.

Vrijdagmiddag zit er bij de loting in het Zwitserse Nyon geen enkele Belgische ploeg in de bokaal, en dat kan ons land over enkele jaren zuur opbreken. Het eerste probleem stelt zich mogelijk al voor de start van het seizoen 2022-2023. Voor de verdeling van de Europese plaatsen wordt dan de UEFA-landenranking van 2021 gebruikt en daarin zijn we reeds van de achtste naar de negende plaats gezakt, met slechts een coëfficiënt van 6.000 dit seizoen. Ons land voelt daarbij ook nog de hete adem van Oostenrijk in de nek, dat eveneens geen ploegen meer heeft in Europa, maar uit de top tien zal België dan waarschijnlijk niet tuimelen.

Die toptienplaats is van levensbelang, aangezien die landen een rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League mogen afleveren, althans nog minstens tot 2024, het jaar waarin er grote veranderingen op til zijn in het kampioenenbal. Als België naar de tiende plaats zakt, zal de vicekampioen wel een CL-voorronde meer moeten afhaspelen. Voor de overige Europese plaatsen is er geen verschil tussen de nummers zeven, acht, negen en tien op de landenranking.

Het grootste probleem stelt zich voor de start van het seizoen 2023-2024, waarvoor de landenranking van 2022 gebruikt wordt. In die vijfjarige coëfficiënt valt het uitzonderlijke seizoen 2016-2017 dan weg, toen er vijf Belgische clubs in de Europese groepsfases zaten, drie Belgische clubs (Anderlecht, AA Gent en Racing Genk) in de achtste finales van de Europa League, en na een onderonsje tussen Genk en Gent nog twee teams (Genk en Anderlecht) in de kwartfinales. In die ranking staat ons land voorlopig pas op de twaalfde plaats, met een geringe voorsprong op Servië en Cyprus, maar daarin moeten dus wel nog de komende resultaten van de andere landen dit seizoen, alsook het hele volgende seizoen opgenomen worden. Om een drama te vermijden, komt het er dus op aan volgend jaar zo veel mogelijk punten te scoren.

Conference League

Tot slot was het de laatste keer dat er drie Belgische teams in de groepsfase van de Europa League zaten, want komend seizoen gaat de Conference League van start. De Belgische Bekerwinnaar is dan niet meer rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, maar komt dan in de Play-offronde terecht. De nummers drie en vier uit de Jupiler Pro League gaan naar respectievelijk de derde en tweede voorronde van de Conference League, de derde klasse van het Europese voetbal. De landskampioen is komend seizoen nog steeds rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, de vicekampioen speelt de derde voorronde op het kampioenenbal.