Nu valt ook Bas Dost bij Club Brugge uit met blessure, wedstrijd tegen AA Gent in gevaar

De wet van Murphy: na de rust viel ook Bas Dost uit. Niet met een plotse opstoot van corona, wel met een probleem aan de hamstrings. De aanvaller probeerde nog even verder maar moest de match uiteindelijk toch staken. “Dat kan zijn door de opeenvolging van matchen en de coronagevallen, want fysiek wordt er nu veel gevraagd van onze groep”, aldus Mignolet. Hij verwees ook naar de lichamelijke slag die mogelijk aan de oorzaak van zijn blessure ligt. “Het feit is ook dat het voor hem makkelijker is wanneer we dominant zijn. Nu moest Bas meeverdedigen omdat we onder druk stonden, en daardoor komt er extra belasting.” Na de zes coronagevallen heeft Club er nu nog een zevende twijfelgeval bij. Een nieuwe testronde op vrijdag moet uitmaken wie zondag inzetbaar is.