Interimcoach Rik De Mil kan Club Brugge niet in Europa houden: “Deze jongens verdienden meer”

Nadat corona twee weken inhakte op de spelersgroep, loste Dinamo Kiev het genadeschot. Een gehavend Club kwam op zeven minuten van de Europese kwalificatie, maar betaalde een hoge prijs voor één moment van onoplettendheid. “Deze jongens verdienden meer”, reageerde interimcoach Rik De Mil.

LEES OOK. Club Brugge baalt na uitschakeling: “Ze kregen maar één kans en die ging dan nog binnen ook”

“We hebben veel gevraagd van deze groep”, reageerde interimtrainer Rik De Mil. “Je kan veel covidgevallen oplossen, maar ergens is er een einde. Als Bas Dost ook nog eens uitvalt, wordt het als team moeilijk. Dat heeft ons op het einde van de wedstrijd parten gespeeld.”

“Het enige verwijt dat we ons kunnen maken is dat we de kansen niet omzetten”, zei De Mil. “Je weet dat het bij 0-0 link blijft. In het slot krijg je dan het slechtst mogelijke scenario.”

“De jongens zijn enorm ontgoocheld”, sprak De Mil. “Omdat we weten dat we meer verdienden. We weten waarom het fout is gelopen. Maar dat maakt het net erger. Deze Europese campagne was mooi, maar had nog mooier kunnen zijn.”