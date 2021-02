Topman AstraZeneca geeft toe dat deel Europese coronavaccins naar Britten gaat “door afspraken met universiteit van Oxford”

Pascal Soriot, CEO van farmabedrijf AstraZeneca, geeft toe dat zijn bedrijf een deel van de in Europa geproduceerde coronavaccins moet leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zei hij tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement, waar verschillende farmabedrijven een stand van zaken kwamen geven. Soriot verwees naar eerder gemaakte afspraken met de universiteit van Oxford - de partner waarmee het Zweedse farmabedrijf zijn vaccin heeft ontwikkeld. In mei vorig jaar zou al vastgelegd zijn dat de Britten voorrang zouden krijgen. “We hebben een aantal contracten geërfd die de universiteit van Oxford met de Britse overheid heeft afgesloten”, aldus Soriot.

“Het Verenigd Koninkrijk heeft veel geld aan de universiteit van Oxford gegeven voor de ontwikkeling van het coronavaccin”, zei hij. “Het heeft ook de kapitaalinvesteringen gesponsord die nodig waren om de productie op te trekken, onder meer ook in Nederland. Wanneer wij het contract met Oxford tekenden, moesten wij die contracten overnemen.” Hij haalde aan dat een productiesite in Nederland oorspronkelijk gereserveerd werd voor de Britse markt, maar nu ook voor de EU produceert. “Hoe dan ook gaat de grote meerderheid van de vaccins die in de EU geproduceerd worden, nu naar de Europese markt”, klonk het.

Zijn uitleg kon de Europarlementsleden niet overtuigen. “U bent precies een stuk zeep: onmogelijk om greep op te krijgen”, verwoordde de Finse Silvia Modig (extreemlinks) het. Volgens Esther de Lange (CDA) rammelt het verhaal van Soriot aan alle kanten. “Als de contracten van het VK en EU praktisch tegelijkertijd zijn getekend, waarom wordt er in de EU dan 60% minder geleverd? Dat wilde Soriot ook vandaag nog steeds niet uitleggen”, zei ze aan Nederlandse media.

Ook volgends de Belgische Sara Matthieu (Groen) blonk de uitleg van Soriot uit in vaagheid. “Ik hoorde vooral dat alle farmabedrijven hun capaciteit proberen op te drijven, maar (hoorde) weinig concreet perspectief. De oplossing ligt nochtans voor de hand. Wanneer deze bedrijven tijdelijk afzien van hun patenten en knowhow delen, kunnen producenten in de hele wereld vaccins produceren.”