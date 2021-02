Biden plant gesprek met Saudische koning, rapport zou kroonprins verantwoordelijk houden voor moord op Khashoggi

Naar verwachting wordt donderdag het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten vrijgegeven over de moord op journalist Jamal Khashoggi. Daarin zou staan dat de Saudische kroonprins die goedkeurde en allicht zelfs beval. Amerikaans president Joe Biden las het rapport al en plant binnenkort een telefoongesprek met de Saudische koning. De banden met de kroonprins, die nauw waren onder Trump, worden afgezwakt.

Volgens persagentschap Reuters meldden vier Amerikaanse beambten die vertrouwd zijn met de zaak dat een ongecensureerde versie van een inlichtingenrapport dat donderdag vrijgegeven zou worden, besluit dat Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de moord op Khashoggi goedkeurde. Het rapport, voornamelijk door de CIA opgesteld, zou stellen dat bin Salman de moord waarschijnlijk zelfs beval.

De Saudische journalist Jamal Khashoggi, die voor de Amerikaanse krant The Washington Post onder meer kritische columns over kroonprins bin Salman schreef, werd in 2018 vermoord. Mohammed Bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi Arabië, ontkende betrokkenheid, waarna toenmalig Amerikaans president Donald Trump de relaties verder onderhield.

Trumps opvolger Joe Biden heeft woensdag verklaard dat hij het rapport heeft gelezen en binnenkort telefonisch zal spreken met koning Salman, de vader van de kroonprins en het officiële staatshoofd.

De vrijgave van het rapport en het gesprek met de koning maken deel uit van Bidens nieuwe aanpak van Saudi-Arabië, na de nauwe banden van Trump met de kroonprins en de weigering van de regering-Trump om het rapport vrij te geven. Alleen een gecensureerde versie werd eind 2018 aan het Congres gegeven. Volgens de woordvoerster van het Witte Huis zal Biden steeds enkel met de koning spreken.

In contrast met de enorme wapendeals die de VS onder Trump afsloten met Saudi-Arabië, heeft Biden daarnaast de verkoop stopgezet van aanvalswapens die in Jemen gebruikt kunnen worden.