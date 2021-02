Parlement Australië keurt omstreden mediawet goed

Het Australische parlement heeft een omstreden mediawet goedgekeurd die grote digitale platformen verplicht om nieuwsmedia te betalen voor nieuws die via de platformen wordt verspreid. De wet haalde het zoals verwacht met weinig tegenstand door het Australische parlement.

Facebook en Google, tegen wie de wet met name is gericht, hebben inmiddels overeenkomsten gesloten met meerdere Australische mediaorganisaties om te voorkomen dat zij onder strengere regels verplicht moeten gaan onderhandelen met de uitgevers.

Volgens de Australische regering moet de wet verzekeren dat nieuwsorganisaties “eerlijk worden vergoed voor de kopij die zij genereren, waarmee het publieke belang in journalistiek in Australië mede wordt behouden”.

Vorige week liep een ruzie tussen Facebook en Australië over het voorstel nog hoog op toen Facebook het gebruikers in het land onmogelijk maakte om nog nieuws te lezen of te delen via het platform. Facebook besloot de blokkade terug te draaien nadat de regering in Canberra aanpassingen van het wetsvoorstel had beloofd. Momenteel zijn nieuwspagina’s echter nog steeds geblokkeerd.