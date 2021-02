Biden heeft met Saudische koning gebeld over mensenrechten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag gebeld met de Saudische koning Salman om het onder andere te hebben over mensenrechten. Het gesprek komt er wellicht niet toevallig nu het Amerikaanse inlichtingenrapport over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi elk moment kan worden gepubliceerd.

In een verklaring na het gesprek luidde het dat beide leiders het over het langdurige partnerschap tussen de landen hadden en “de historische aard van hun relaties hebben bevestigd en overeenkwamen om samen te werken rond kwesties die beide landen aanbelangen en bezighouden”.

“Samen bespraken ze regionale veiligheid, inclusief de hernieuwde diplomatieke inspanningen onder leiding van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Jemen, en de inzet van de VS om Saudi-Arabië te helpen zijn grondgebied te verdedigen terwijl het wordt geconfronteerd met aanvallen van Iraans-gezinde groepen”, volgens de verklaring. “De president nam positief nota van de recente vrijlating van verschillende Saudi-Amerikaanse activisten en mevrouw Loujain al-Hathloul uit hechtenis, en bevestigde het belang dat de Verenigde Staten hechten aan universele mensenrechten en de rechtsstaat. De president zei tegen koning Salman dat hij zou werken om de bilaterale relatie zo sterk en transparant mogelijk te maken.”

Kroonprins verantwoordelijk voor moord Khashoggi

Over de moord op Khashoggi werd in de verklaring niets gezegd. Verwacht wordt dat in het Amerikaanse rapport, dat mogelijk donderdag al wordt vrijgegeven, wordt geconcludeerd dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zijn goedkeuring gaf voor de moord en die allicht zelfs beval.

De Saudische correspondent van de krant The Washington Post werd op 2 oktober 2018 op het Saudische consulaat in Istanbul vermoord. Hij was er binnengegaan om documenten te halen voor het huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz, die hem buiten stond op te wachten.

Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties zou een team van vijftien mannen, die uit Riyad waren gekomen, nadien het lichaam van Khashoggi in stukken hebben versneden en zijn er “geloofwaardige bewijzen” van de rol die de kroonprins in de zaak zou hebben gespeeld. De menselijke resten zijn nooit teruggevonden.