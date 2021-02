Nederlands parlement verklaart Chinese behandeling van Oeigoeren “genocide”

Het Nederlandse parlement heeft donderdag een niet-bindende motie goedgekeurd die verklaart dat de behandeling van de Oeigoeren in China neerkomt op genocide. Nederland is het eerste Europese land dat zo’n verklaring aanneemt, nadat de VS en Canada dat eerder al deden.

Volgens de Nederlandse motie, ingediend door D66, “is een genocide op de Oeigoeren-minderheid aan de gang in China”. Acties door de Chinese overheid zoals “maatregelen om geboortes te voorkomen” en “strafkampen” vallen volgens de motie onder VN-resolutie 260, die bekendstaat als de genocide-conventie.

De motie kreeg een meerderheid achter zich in de Tweede Kamer. GroenLinks, PVDA, CDA, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, 50Plus, SP, en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen steunen het voorstel. VVD, de partij van premier Mark Rutte, stemde tegen.

Buitenlandminister Stef Blok (VVD) verklaarde dat de overheid de term “genocide” niet wil gebruiken, aangezien de situatie niet zo is aangeduid door de Verenigde Naties of een internationaal gerechtshof. Hij benadrukte wel dat de situatie erg zorgwekkend is en dat sprake is van zware mensenrechtenschendingen, zoals het opleggen van geboortebeperkingen.

China: “Leugen, laster”

De Chinese ambassade in Den Haag reageerde dat elke suggestie over een genocide “een regelrechte leugen” is en dat het Nederlandse parlement “opzettelijk laster verspreidt over China en zich flagrant bemoeit met China’s binnenlandse zaken”. “Kwesties in Xinjiang gaan nooit over mensenrechten, etniciteit of religie, maar over gewelddadig terrorisme en successie bestrijden.”

Eerder deze week keurde het Canadese parlement een gelijkaardige motie goed. In de VS gebeurde dat ook al. In ons land hebben de groenen een resolutie neergelegd in de Kamer waarin ze de Belgische regering oproepen de behandeling van de Oeigoerse minderheid in China te kwalificeren als een genocide.