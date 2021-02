Boete van 6,6 miljoen dollar voor Boeing wegens veiligheidsinbreuken

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft vliegtuigbouwer Boeing een boete van 6,6 miljoen dollar opgelegd wegens veiligheidsinbreuken. Zo zou het bedrijf zich onder andere qua veiligheidseisen niet aan een schikking uit 2015 hebben gehouden.

De federale instantie verwijt de verantwoordelijken van het bedrijf ook dat ze buitensporig veel druk uitoefenden op werknemers die namens de toezichthouder bepaalde taken uitvoeren in de fabriek in Zuid-Carolina. Dat zou onder meer zijn gebeurd tijdens de inspectie van een Boeing 787 Dreamliner in februari 2020. Deze zomer werden bij de langeafstandstoestellen fabricagefouten aangetroffen, wat de vliegtuigbouwer noopte tot een vertraging van de leveringen.

De boete komt er nadat een ander vliegtuig van Boeing, de 777, de voorpagina’s haalde wegens een spectaculair incident in Denver. Zaterdag vloog de rechtermotor van een Boeing 777-220 van Unites Airlines kort na het opstijgen in Denver in brand. Verschillende brokstukken vielen neer in een woonwijk. De piloten maakten rechtsomkeer en konden het toestel veilig weer aan de grond zetten. Er vielen geen gewonden. De FAA stelde daarop een onmiddellijke inspectie in van alle toestellen van het type Boeing 777-200 met een motor van Pratt & Whitney van het type PW4000.